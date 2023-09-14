Готовим творожные пончики в духовке: нежирные, пышные, тающие во рту — рецепт, который просят

Творожные пончики — это сама нежность без лишних калорий. Они готовятся в духовке (в отличие от сырников), а потому не содержат в себе бесполезного жира.

К чаю, на завтрак, к приходу гостей — они будут вашей палочкой-выручалочкой.

Ингредиенты: творог — 250 граммов, сметана — 1 столовая ложка, яйцо куриное — 1 штука, растительное масло — 1 столовая ложка, мука — 200 граммов, сахар — 1 столовая ложка, разрыхлитель теста — 1 чайная ложка, соль — 1 чайная ложечка.

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Разминаем творог любимым способом (ложкой, блендером, толкушкой). Взбиваем куриное яйцо, добавляем сметану, сахарный песок, вливаем растительное масло, размешиваем, солим.

Смешиваем этот состав с творогом. Отдельно просеиваем муку с разрыхлителем и постепенно вводим в данную смесь, замешивая тесто.

Делаем пончики любой формы и выпекаем на 180 градусах в духовке 25–30 минут.

Готовые пончики можно посыпать сахарной пудрой или обмакнуть в глазурь.

Источник: lafoy.ru