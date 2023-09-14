Оценили по достоинству салат «Минус вес»: реально рабочая вещь и очень вкусно

Салатик «Минус вес» очень легкий и приятный на вкус. Если вы следите за собой, то обязательно вводите его в свой рацион.

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Вкуснее использовать запеченную свеклу, но можно и отварить. Натрите ее на терке, смешайте с орешками.

Сделайте заправку из чайной ложки меда, трех ложек растительного масла, чайной ложки горчицы и лимона. Полейте ей свеклу, размешайте.

Далее посолите и приправьте перцем, кориандром, прованскими травами, чесночком.

Это очень вкусно!

Источник: Telegram-канал «Советская кухня»