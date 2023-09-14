Не ужин, а просто сказка: куриные крылышки с хрустящей корочкой — льем необычный соус

Куриные крылышки можно приготовить совершенно необычным образом. И даже кости в мясе не будут вас смущать, уж очень все будет вкусно.

Возьмите 12 куриных крылышек, 2 ст.л. кунжутного масла, 2 ст.л. тертого имбиря, 120 мл соевого соуса, 60 мл яблочного уксуса, 60 мл меда, 2 ст.л. апельсинового сока, специи, чили, кунжут.

Промойте куриные крылышки и обжарьте с двух сторон на сковородке. В это время готовим соус. В отдельной чашке смешиваем соевый соус, уксус, сок, мед, чили и специи.

Заливаем крылышки полученной смесью и тушим еще 20 минут на слабом огне. Мясо будет пикантным и растает во рту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».