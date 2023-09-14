Люксовый мясной рулет с грибами на скорую руку — такое подают в мишленовских ресторанах

Звезда «Мишлен» для ресторана — это как статуэтка «Оскар» для киношников. Кулинары борются за наивысшую награду, которую можно получить за качество кухни и интерьер.

В мишленовских ресторанах еда должна быть на высшем уровне. И одно из популярных блюд на закуску в меню — мясной рулет с грибами.

Это блюдо готовится быстро и просто. С ним можно справиться дома за считанные минуты.

Возьмите 1 кг свиной вырезки, 300 г грибов, 1 луковицу, 2 ст.л. растительного масла, молотый черный перец, соль.

Отдельно на сковородке пожарьте лук с грибами. В свиной вырезке сделайте надрезы, разложите кусок книжечкой и отбейте со всех сторон специальным молоточком.

Далее мясо надо посолить, поперчить. Выкладывайте грибную начинку и сворачивайте в рулет.

После — отправляйте в духовку на 1 час, запекайте при температуре 200 градусов.

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