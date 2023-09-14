Не знали, что пища моделей может быть вкусной: салат «Минус 10 кг» — то, что можно есть на ночь (рецепт)

Салат «Минус 10 кг» — настоящая находка для моделей и девушек, которые следят за своим внешним видом.

Он легкий и очень вкусный. Перекусив такой аппетитной закусочкой, у вас не возникнет желания навернуть еще и плитку шоколада.

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Возьмем отварную или запеченную свеколку и мелко ее изрубим ножом, либо натрем на терочке.

Лук нашинкуем перышками, мелко изрежем укропчик или петрушечку (любую зелень на свой вкус). Добавим в эту же мисочку кукурузу из баночки.

Все смешаем и заправим любимым маслицем. Посолим по вкусу. Если есть желание добавить кислинки, то сбрызнем лимонным соком или яблочным уксусом. Размешаем, насладимся.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».