Подсели на улетную закуску «Минус 15 кг»: объедаемся без переживаний за фигуру (легкий состав и вкусный)

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Итак, натрем запеченную заранее свеклу, положим в нее любимые измельченные орешки и польем соусом.

Соус сделаем и чайной ложечки меда, трех столовых ложек растительного масла (любого, можно оливкового, подсолнечного), чайной ложечки горчицы, чайной ложечки сока лимона.

Приправим солью, перцем, травами, кориандром и давленым чесноком.

Размешаем и приступим к наслаждению!

Источник: Telegram-канал «Советская кухня».