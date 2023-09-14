Что нужно добавить в фарш, чтобы он стал более мягким и нежным — котлеты будут сочными

Из фарша можно приготовить большое разнообразие блюд: котлеты, пирожки, голубцы, чебуреки — этот список можно продолжать до бесконечности. Однако мало кто знает, что если добавить в фарш этот секретный продукт, то можно изменить вкус котлет. После жарки они будут сочными. И все благодаря тому, что в приготовлении использовали мягкий и нежный фарш.

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И это вовсе не молоко. А самый обычный картофель. Его нужно измельчить на терке или прокрутить через мясорубку. Делим фарш на пять частей, на всю эту массу уйдет всего одна часть сырого тертого картофеля. Так, на килограмм мясной заготовки понадобится около 200 г картошки. Трем овощи на терке и обязательно отжимаем от сока. Этот продукт сделает фарш более мягким. Особенно если была взята мясная заготовка из говядины.

По материалам belnovosti.by