Забыли про борщи и солянки: мы можем есть суп «Боб левеш» каждый день — перец, томаты, фасоль и ребра

Венгерский суп «Боб левеш» набирает все большую популярность в России. По вкусу блюдо похоже на солянку и на борщ одновременно. Наваристый бульон и копченый вкус делают его сытным, можно наесться на весь день.

Для приготовления вам понадобятся 500 г копченых ребер, 2,5 л воды, 150 г лука, 150 г моркови, 1 болгарский перец, 600 г томатов в собственном соку, 1,5 банки консервированной фасоли, зелень и специи.

Проварите в кастрюле ребра до готовности. В это время на сковородке обжарьте лук с морковью, затем добавьте перец и томаты.

Закиньте зажарку в кастрюлю, добавьте фасоль. Готовое мясо выньте и порежьте на кусочки.

Поварите суп еще 10 минут и украсьте мелко порубленной зеленью.

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