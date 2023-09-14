Перепробовали многие заготовки с баклажанами — эта лучшая: с морковочкой, зеленью и чесночком (нереально)

Изведав тысячи заготовок с баклажанами, вы все равно остановите свой выбор на этой. Несмотря на простой состав, салат получается вкуснейшим, от него слюнки текут даже при одном вспоминании.

Закуска с баклажанами и морковкой отлично смотрится на любом столе. И даже в праздник все расхватывают ее первой.

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Ингредиенты: 3 килограмма баклажанов, 1 килограмм морковки, зелень и чеснок кладем по вкусу.

В виде кружков нарезать баклажаны, обжарить в масле.

Для маринада соединить 100 миллилитров белого столового 9%-го уксуса и 50 миллилитров воды. Выдавить сюда же много чеснока, посолить состав по вкусу, добавить красный перец. (Количество маринада регулируем по мере приготовления заготовки. Как закончится, так доделываем и используем).