Тот самый советский пирог «Четыре стакана»: манка, кефир, сахар, растительное масло — на скорую руку

Советский пирог «Четыре стакана» готовится из того, что есть под рукой, рецепт невероятно простой благодаря тому, что большинство ингредиентов в него отмеряется по одному стакану.

Выпечка, несмотря на легкость приготовления, получается очень вкусной, тающей во рту, ароматной.

Вы всегда можете улучшить вкус пирога на свое усмотрение тем, что есть в вашем доме. Например, добавить изюм, сухофрукты, ягоды, какао, шоколад. Смазать кремом, взбитой сметаной с сахаром или сгущенкой.