Тот самый советский пирог «Четыре стакана»: манка, кефир, сахар, растительное масло — на скорую руку

Советский пирог «Четыре стакана» готовится из того, что есть под рукой, рецепт невероятно простой благодаря тому, что большинство ингредиентов в него отмеряется по одному стакану.
Выпечка, несмотря на легкость приготовления, получается очень вкусной, тающей во рту, ароматной.
Вы всегда можете улучшить вкус пирога на свое усмотрение тем, что есть в вашем доме. Например, добавить изюм, сухофрукты, ягоды, какао, шоколад. Смазать кремом, взбитой сметаной с сахаром или сгущенкой.
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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан манки, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ½ стакана постного масла, 1 чайная ложечка разрыхлителя (или ½ чайной ложечки соды), 1 щепотка соли, по вкусу — ванильный сахар, сухофрукты.
Муку и разрыхлитель смешиваем отдельно. В другой посуде соединяем теплый кефир, манную крупу, сахар, ванильный сахар, масло. Оставляем на 10 минут для набухания манки.
Далее составы смешиваем, выливаем в мазанную маслом форму и выпекаем.
Рекомендовано готовить на 180 градусах примерно 40 минут.
Источник: Telegram-канал «Цветочница».