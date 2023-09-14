Готовим маринованные огурчики пикули, как в «Макдоналдсе»: слюнки текут от такой вкуснятины

Маринованные огурчики пикули как в «Макдоналдсе» станут вашими любимками из холодильника. С ними не только вкусно готовить различные закуски и бутерброды, но и просто открытая баночка становится настоящим праздником живота!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Один килограмм огурчиков нарезаем на тонкие кружочки, добавляем к ним 3 луковицы среднего размера, нарезанные полукольцами. Засыпаем тремя столовыми ложками крупной соли без горки и перемешиваем, накрываем гнетом.

Оставляем на три часа. Откидываем на сито и слегка промываем.

Далее выливаем в кастрюлю 0,3 л яблочного 6% уксуса, кладем 1,5 стакана сахара, 1 щепотку черного перца горошком, 1 чайную ложку куркумы и 2 столовые ложки французской горчицы. Доводим до кипения.

Далее бросаем сюда же огурчики с лучком. Опять ожидаем закипания, 2 минутки варим.

Распределяем по стерильным баночкам и убираем на хранение.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»