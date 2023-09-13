Песочное кольцо по ГОСТу, как в СССР: нежное, с арахисом, тает во рту — так готовили наши бабушки и подавали к чаю

Песочные кольца во времена СССР были невероятно популярной выпечкой, без них не обходилось ни одно чаепитие. Советские хозяйки, наши бабушки и прабабушки, прекрасно умели их готовить по ГОСТу. Почему бы не взять с них пример!?
Ингредиенты: масло сливочное - 200 г, мука пшеничная -335 г, разрыхлитель -1 ч. л., яйцо куриное -1 шт., желток куриный - 1 шт., сахарная пудра, соль, арахис. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.
Готовим: 1. В чаше миксера смешать сливочное масло, яйцо, cахарную пудру, разрыхлитель, соль до получения однородной гладкой массы. Всыпать муку и продолжить мешать несколько секунд до получения песочной крошки. 2. Руками слепить крошки в шар. Поместить тесто в холодильник на 20 минут. Тесто раскатать в пласт толщиной 7 мм. Формочкой вырезать кружочки диаметром 8 см. В середине каждого кольца сделать отверстие диаметром 2 сантиметра. Орехи очистить и обжарить на сухой сковороде. Порубить. 3. Кольца смазать желтком и обвалять в орехах. Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10 минут до слегка золотистого цвета. Подавать к чаю. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»