Песочное кольцо по ГОСТу, как в СССР: нежное, с арахисом, тает во рту — так готовили наши бабушки и подавали к чаю

Песочные кольца во времена СССР были невероятно популярной выпечкой, без них не обходилось ни одно чаепитие. Советские хозяйки, наши бабушки и прабабушки, прекрасно умели их готовить по ГОСТу. Почему бы не взять с них пример!?

Ингредиенты: масло сливочное - 200 г, мука пшеничная -335 г, разрыхлитель -1 ч. л., яйцо куриное -1 шт., желток куриный - 1 шт., сахарная пудра, соль, арахис. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

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