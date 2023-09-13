Песочное кольцо по ГОСТу, как в СССР: нежное, с арахисом, тает во рту — так готовили наши бабушки и подавали к чаю

Две чашки чая и ветка жасмина. Фото: Global Look Press

Готовим по рецептам, которые были популярны во времена Советского Союза.

Песочные кольца во времена СССР были невероятно популярной выпечкой, без них не обходилось ни одно чаепитие. Советские хозяйки, наши бабушки и прабабушки, прекрасно умели их готовить по ГОСТу. Почему бы не взять с них пример!?

Ингредиенты: масло сливочное - 200 г, мука пшеничная -335 г, разрыхлитель -1 ч. л., яйцо куриное -1 шт., желток куриный - 1 шт., сахарная пудра, соль, арахис. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры.

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Готовим: 1. В чаше миксера смешать сливочное масло, яйцо, cахарную пудру, разрыхлитель, соль до получения однородной гладкой массы. Всыпать муку и продолжить мешать несколько секунд до получения песочной крошки. 2. Руками слепить крошки в шар. Поместить тесто в холодильник на 20 минут. Тесто раскатать в пласт толщиной 7 мм. Формочкой вырезать кружочки диаметром 8 см. В середине каждого кольца сделать отверстие диаметром 2 сантиметра. Орехи очистить и обжарить на сухой сковороде. Порубить. 3. Кольца смазать желтком и обвалять в орехах. Выпекать в разогретой до 200°С духовке 10 минут до слегка золотистого цвета. Подавать к чаю. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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