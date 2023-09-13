Аджику из кабачков теперь делаем только по этому быстрому рецепту: пряная, умеренно острая, на вкус бесподобна

Попробуйте приготовить на зиму аджику из кабачков вот по этому рецепту. Соус получается нежным, пряным, пикантным и ароматным. А его остроту вы можете регулировать по своему усмотрению и вкусу.

Ингредиенты (в расчете на 1, 5 литровую банку): томаты – 200 г; кабачки – 1 кг; зубчики чеснока – 200 г; морковь – 150 г; лук репчатый – 150 г; перец чили – 1 шт. маленького размера; болгарский перец красного цвета – 150 г; томатная паста – 3 ст. л.; черный перец – 1 ч. л.; паприка – 1 ч. л.; масло подсолнечника – 0,5 ст.; сахар – 2 ст. л.; яблочная эссенция – 75 мл; соль – 1 ст. л.

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