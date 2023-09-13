Вам больше ничего другого не захочется, гарантируем: кабачки с медом, чесноком и кинзой — блюдо гурманов, доступное всем

Попробуйте приготовить это гурманское, но при этом недорогое и простое блюдо. Кабачки с медом, чесноком и кинзой станут хитом любого застолья. Вам ничего другого больше не захочется.
Ингредиенты: молодые кабачки — 2 шт., чеснок — 2–3 зубчика, свежий цветочный мед — 2–3 ст.л., рафинированное подсолнечное масло — 1⁄2 стакана, уксус 6%-й — 2–3 ст.л., соль — 0,5 ч.л., свежая кинза или петрушка — 1 пучок.
Готовим: Режем кабачки тонко кружочками или соломкой. Смешиваем измельченные чеснок и зелень с маслом, уксусом, медом и солью. Оставляем на полчаса, затем заливаем этой смесью кабачки, хорошо размешиваем и ставим в холодильник. Через 2–4 часа можно подавать кабачки на стол. Но если они простоят в холодильнике ночь, вкус будет еще ярче и насыщеннее. Приятного аппетита!
По материалам attuale.ru