Кабачки на зиму маринуем теперь только так: рецепт под названием «Пальчики оближешь» говорит сам за себя

Попробуйте закрутить на зиму кабачки вот по такому рецепту под названием «Пальчики оближешь». Счастлива будет вся семья, а дальше готовить кабачки вы будете только так.
Ингредиенты: молодые кабачки – 1,5 кг; вода – 1 л; уксус 9% – 70 мл; масло растительное – 50 мл; пряности — гвоздика, лавровый лист, перец (добавлять по вкусу); свежая зелень (укроп, кинза, петрушка, базилик) – 2 пучка; лавровый лист – 6-7 шт., сахар – 4 ст. л.
Готовим: сначала делаем маринад. Кипятим воду со специями, держим на огне около пяти минут, затем снимаем и добавляем уксус и масло, хорошо перемешиваем и даем настояться. Кабачки и чеснок очищаем, нарезаем тонкими ломтиками. Моем зелень и даем стечь лишней жидкости. Заливаем овощи и пряные травы маринадом и оставляем на 12 часов в холодном месте. Затем раскладываем в стерилизованные банки, закатываем и отправляем на хранение в холодное место.
По материалам attuale.ru