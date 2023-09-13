Кабачки на зиму маринуем теперь только так: рецепт под названием «Пальчики оближешь» говорит сам за себя

Готовим: сначала делаем маринад. Кипятим воду со специями, держим на огне около пяти минут, затем снимаем и добавляем уксус и масло, хорошо перемешиваем и даем настояться. Кабачки и чеснок очищаем, нарезаем тонкими ломтиками. Моем зелень и даем стечь лишней жидкости. Заливаем овощи и пряные травы маринадом и оставляем на 12 часов в холодном месте. Затем раскладываем в стерилизованные банки, закатываем и отправляем на хранение в холодное место.

По материалам attuale.ru