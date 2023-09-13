Салат на зиму «Люкс»: хрустящий, яркий и очень вкусный — капуста, помидоры, перец, морковка

Салатик «Люкс» — это полный восторг, обязательно приготовьте его. Никаких сложностей в этой закрутке нет. Овощи получаются в нем хрустящими, пряными, сочетание просто бомбическое!

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Ингредиенты: 1 кг помидор, 350 г моркови тертой, 1 кг сладкого перца, 300 г лука-репки, 1 кг капусты. На маринад: 50 г поваренной крупной соли, 250 мл постного масла, 50 г сахара, 80 г 9% уксуса.

Овощи шинкуем соломкой, а томаты нарезаем дольками, перемешиваем. Смешиваем ингредиенты на маринад, заливаем им наши порезанные овощи, опять размешиваем состав заготовки.

Раскладываем салатик по стерильным баночкам. Если используете пол-литровые баночки, то кипятим их 40 минут. Всего должно получиться из указанных продуктов 8 пол-литровых баночек.

Ставим вверх дном и накрываем одеялом на сутки.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски»