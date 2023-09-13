Котлеты будут в миллион раз вкуснее, если добавить в них этот продукт: пропорции с фаршем 1:1

Приготовьте котлеты по новому рецепту — соседи и знакомые будут постоянно просить рассказать им секрет. Ведь вкус котлет будет настолько нереальным, что вы будете на высоте.

Купите фарш из индейки и добавьте в него тертый колбасный сыр. Сыра должно быть много — пропорции с мясом 1:1. Далее отправьте два яйца, тертый репчатый лук и все тщательно перемешайте.

Слепите котлеты привычным способом и отправьте жариться. Блюдо получится сочным и вкусным.

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