Попробовали советские пончики по ГОСТу: как же это вкусно — а рецепт простой

Этот рецепт разработали еще в СССР. Именно по нему многочисленные кулинарии и кафе делали те самые нежнейшие пышные пончики, которые помнят все жители постсоветского пространства.

Хотите вспомнить их вкус? Тогда обязательно испеките эту вкуснятину по ГОСТу.

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Ингредиенты: 800 граммов пшеничной муки, 15 граммов сухих дрожжей, 1 куриное яйцо, 250 миллилитров коровьего молока, 3 столовые ложки сахарного песка, 30 граммов сливочного масла, 500 миллилитров постного масла, 3 столовые ложки сахарной пудры для посыпки (можно без нее), ванилин на кончике ножа, 1 щепотка соли.

Просеять муку, смешать ее с дрожжами, сахаром, ванилином и солью. Чуть подогреть молоко, влить туда же, вбить куриное яйцо, ввести в состав мягкое сливочное масло. Замесить, тесто накрыть полотенцем и убрать в теплое место на один час.

Сделать из теста жгут, нарезать на кусочки, свернуть в калачики. Оставить на столе подниматься примерно на полчаса.

Жарить в масле до готовности.

Источник: lafoy.ru