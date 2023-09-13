Быстрый перекус из лаваша: берем крабовые палочки и яйца

Из лаваша можно приготовить быстрый перекус на все случаи жизни. Достаточно взять несколько продуктов — и чудо блюдо будет готово.

Просто возьмите 1 лист лаваша, 250 г крабовых палочек, 4 сваренных вкрутую яйца, 2 огурца, 3–4 ст.л. майонеза, 3 дольки чеснока, зелень.

Крабовые палочки мелко порежьте, а яйца и огурцы портите на терке. Все смешайте с майонезом, разверните лаваш и нанесите все на половину его поверхности.

Заверните рулет и оставьте на один час в холодильнике. После — можно есть.

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