Творожная запеканка «Три ложки манки»: нежный вкус детства и маминой любви (рецепт простейший)

Эта запеканка всегда получается очень вкусной и нежной. Благодаря молоку и сливочному маслу в составе она наделяется особенным сливочным вкусом, а также приобретает мягкость.

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Ингредиенты: 450 граммов творога, 2 куриных яйца, 3 столовые ложки манки, 80 миллилитров теплого молока, 1 щепотка соли, 80 граммов сахарного песка, ванилина берем на кончике ножа, 10 граммов сливочного масла.

Молоко чуть прогреть и вылить в манную крупу, чтобы она набухла и стала нежной. Спустя пять-десять минут сюда же положить творог, посолить, отмерить нужное количество сахара и ванилина.

Размешать. Взбить два куриных яйца и ввести в состав тоже.

Выложить тесто в смазанную форму и поставить в разогретую духовку на 30 минут.

Источник: lafoy.ru