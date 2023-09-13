Баклажаны в томатах: очень удачная заготовка, которая всегда идет на ура

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Ингредиенты: 3 кг помидоров, 2 кг баклажанов, 200 граммов постного масла, столько же сахарного песка, 100–150 граммов столового уксуса, 2 стручка острого перчика, 2 головки чеснока, 2 ст.л. соли.

Помидоры и перец перекрутить в мясорубке, варить 15 минут, посолив.

Баклажаны нарубить средними брусочками. Бросить к помидорам с перцем, влить постное масло, положить сахар и уксус. Варить все 40 минут, в конце варки добавить пропущенный через пресс чесночок.

Разложить по стерилизованным банкам и закатать. Перевернуть, укрыть шубой на 1–2 суток.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».