Без масла! Картофельные оладушки с сыром и зеленью — пышные, дети сметут со стола

Из картофеля можно приготовить удивительно вкусные оладушки, которые будут совсем нежирными. Для этого не надо жарить их на сковородке — достаточно будет духовки.
Для приготовления вам понадобятся 500 г картофеля, 1 яйцо, полпучка укропа, 100 г твердого сыра, 2 ст.л. муки, 0,5 ч.л. орегано, соль.
Картофель и сыр потрите на терке, все смешайте с мелко порезанной зеленью. Добавьте яйцо, муку, орегано и соль.
Сформируйте оладушки и разложите их на пергаментную бумагу на противень. Отправляйте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
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