Без масла! Картофельные оладушки с сыром и зеленью — пышные, дети сметут со стола

Из картофеля можно приготовить удивительно вкусные оладушки, которые будут совсем нежирными. Для этого не надо жарить их на сковородке — достаточно будет духовки.

Для приготовления вам понадобятся 500 г картофеля, 1 яйцо, полпучка укропа, 100 г твердого сыра, 2 ст.л. муки, 0,5 ч.л. орегано, соль.