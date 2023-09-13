Обалденный морковный салат на зиму: измельчаем, тушим с перчиком — закатываем в баночки

Попробуйте заготовить на зиму этот морковный салатик. Несмотря на простоту состава и способа приготовления, он получается очень вкусным и аппетитным.

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Ингредиенты: 2 кг моркови, 100 г чеснока, 300 г болгарского перца, 150 г сахарного песка, 100 мл уксуса 9 %, 400 г томатной пасты, 250 мл постного масла, половина чайной ложки черного молотого перца, две стол. ложки соли.

Морковку, чеснок натираем на терке, перец нарезаем ножом соломкой. Перемешиваем. Тушим после закипания 40 минут. Не забываем помешивать.

Закатываем в стерильные баночки, покрываем шубой до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски»