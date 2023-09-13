Салат «Минус вес» стал хитом интернета: легкий, вкусный, едят на ночь без угрызений совести

Свекольный салат. Фото: соцсети

Закуска радует аппетитным видом и вкусом.

Свекольный салат «Минус вес» вызывает восторг своим красивым внешним видом, аппетитным сочетанием ингредиентов и легким составом. Его не стыдно есть на ночь, да к тому же он невероятно вкусный.

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Заранее запекаем и остужаем 2 свеклы. Натираем на терочке, добавляем любые измельченные орешки по вкусу.

Делаем вкуснейшую заправку из чайной ложечки меда, трех ложек растительного масла, соли, перца, кориандра, прованских трав, сока лимона, чайной ложечки горчицы, и пропущенного через пресс чеснока.

Смешиваем и наслаждаемся!

Источник: Telegram-канал «Советская кухня».

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