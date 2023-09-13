Готовим те самые советские пончики: тесто воздушное, нежное, со вкусом счастливого детства

Люди, которые жили в советское время, вряд ли забудут это волшебный вкус ароматных и пышных пончиков. Он навсегда засел в памяти вместе с ощущением счастья, которое испытывали все в детстве, вкушая выпечку.

Предлагаем вспомнить рецепт из СССР и порадоваться вместе с нами.