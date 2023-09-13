Готовим те самые советские пончики: тесто воздушное, нежное, со вкусом счастливого детства

Люди, которые жили в советское время, вряд ли забудут это волшебный вкус ароматных и пышных пончиков. Он навсегда засел в памяти вместе с ощущением счастья, которое испытывали все в детстве, вкушая выпечку.
Предлагаем вспомнить рецепт из СССР и порадоваться вместе с нами.
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Ингредиенты: мука — 400 граммов, яйцо куриное — 1 штука, молоко — 20 миллилитров, вода — 50 миллилитров, свежие дрожжи — 20 граммов, маргарин — 50 граммов, сахар — 3 столовые ложки, ванилин — по вкусу, постное масло — 300 миллилитров, соль — щепотка.
Разместите свежие дрожжи в теплое молоко. Влейте сюда же воду, насыпьте сахар, две ложки муки, перемешайте и поставьте в тепло на 15 минут.
Просейте муку, растопите маргарин, смешайте. Далее вбейте яйцо, выложите сюда же опару, посыпьте ванилином и солью. Замесите тесто, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 1 час.
Разделите тесто на одинаковые кусочки, сформируйте пончики и оставьте на 15–20 минут подниматься. Жарьте до золотистого цвета в большом количестве масла.
Источник: lafoy.ru.