Пирог «Четыре стакана» на кефире и манке: вкуснятина к чаю из того, что есть у всех (всегда получается)

Пирог. Фото: соцсети

Эта выпечка станет вашей палочкой-выручалочкой.

Обязательно запомните этот рецепт или сохраните его. Он пригодится вам тысячу раз. Выпечка по нему получается очень нежной, ароматной и вкусной. А готовится она из того, что есть на кухне у каждой хозяйки.

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Этот пирог выручит вас, когда придут неожиданные гости, когда захочется чего-то к чаю, а в холодильнике пусто, когда до зарплаты осталась неделя. Пропитывайте пирог любимыми кремами и получайте вкусный тортик.

Ингредиенты:

  • кефир — 1 стакан,
  • манная крупа — 1 стакан,
  • сахар — 1 стакан,
  • мука – 1 стакан,
  • растительное масло — ½ стакана,
  • разрыхлитель — 1 ч.л.,
  • ванильный сахар — по вкусу.

Смешать муку и разрыхлитель. Отдельно соединить кефир, манку, сахар, ванильный сахар, постное масло. Перемешать и после этого постепенно ввести муку с разрыхлителем, тесто готово. Смазать форму, выложить тесто. Выпекать на 180 градусах примерно 40 минут.

По желанию можно вводить в пирог кусочки фруктов, изюм, сухофрукты орехи.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».

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