Пирог «Четыре стакана» на кефире и манке: вкуснятина к чаю из того, что есть у всех (всегда получается)

Обязательно запомните этот рецепт или сохраните его. Он пригодится вам тысячу раз. Выпечка по нему получается очень нежной, ароматной и вкусной. А готовится она из того, что есть на кухне у каждой хозяйки.
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Этот пирог выручит вас, когда придут неожиданные гости, когда захочется чего-то к чаю, а в холодильнике пусто, когда до зарплаты осталась неделя. Пропитывайте пирог любимыми кремами и получайте вкусный тортик.
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан,
- манная крупа — 1 стакан,
- сахар — 1 стакан,
- мука – 1 стакан,
- растительное масло — ½ стакана,
- разрыхлитель — 1 ч.л.,
- ванильный сахар — по вкусу.
Смешать муку и разрыхлитель. Отдельно соединить кефир, манку, сахар, ванильный сахар, постное масло. Перемешать и после этого постепенно ввести муку с разрыхлителем, тесто готово. Смазать форму, выложить тесто. Выпекать на 180 градусах примерно 40 минут.
По желанию можно вводить в пирог кусочки фруктов, изюм, сухофрукты орехи.
Источник: Telegram-канал «Цветочница».