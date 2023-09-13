Пирог «Четыре стакана» на кефире и манке: вкуснятина к чаю из того, что есть у всех (всегда получается)

Обязательно запомните этот рецепт или сохраните его. Он пригодится вам тысячу раз. Выпечка по нему получается очень нежной, ароматной и вкусной. А готовится она из того, что есть на кухне у каждой хозяйки.

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Этот пирог выручит вас, когда придут неожиданные гости, когда захочется чего-то к чаю, а в холодильнике пусто, когда до зарплаты осталась неделя. Пропитывайте пирог любимыми кремами и получайте вкусный тортик.

Ингредиенты: