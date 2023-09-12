Рецепт божественно вкусной солянки с мясом: так готовили наши бабушки по ГОСТу СССР

Готовим: 1. Шинкуем капусту. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Нарезаем лук кольцами или полукольцами. Разогреваем в сковороде/казане растительное масло. Опускаем и обжариваем в течение 2-3 минут мясо. Добавляем репчатый лук и пассеруем в течение нескольких минут на большом огне. 2. Добавляем нашинкованную капусту, солим, перчим. Перемешиваем, закрываем крышкой. Убавляем огонь до минимума. Оставляем тушиться на 40-50 минут. Солянка с мясом и капустой готова. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»