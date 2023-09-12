Готовим маринованные кабачки «мгновенного поедания»: банки зимой будут отлетать только так

Готовим: банки хорошо промыть и простерилизовать над паром или в духовке. Кабачки нарезать кружками толщиной не более сантиметра, подержать их в кипящей воде около пяти минут, остудить холодной водой. В банки плотно уложить слоями специи и кабачки. И можно готовить маринад. Вскипятить в кастрюле воду с сахаром и солью, отфильтровать через сито или марлю и добавить уксус. Залить кабачки, накрыть крышками. Затем поставить банки в объемную посуду с горячей водой примерно на полчаса. После извлечения сразу же закатать, перевернуть и укрыть теплым одеялом. После того, как кабачки остынут, хранить их нужно в прохладном темном месте.

По материалам attuale.ru