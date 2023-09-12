Готовим маринованные кабачки «мгновенного поедания»: банки зимой будут отлетать только так

Попробуйте приготовить на зиму маринованные кабачки «мгновенного поедания». Они отлично сочетаются с мясными блюдами и гарнирами, дополняют вкус осенних салатов или используются в качестве самостоятельной закуски.
Ингредиенты: кабачки — 2,6–2,8 кг; перец горошком — 15 шт.; лавровый лист — 4 шт.; гвоздика — 5 шт.; свежая зелень (укроп, кинза) — 5 веточек.
Для маринада: вода — 0,7 л; соль — 30 г; сахар — 2–3 ст. л.; уксус 6% — 50 мл.
Готовим: банки хорошо промыть и простерилизовать над паром или в духовке. Кабачки нарезать кружками толщиной не более сантиметра, подержать их в кипящей воде около пяти минут, остудить холодной водой. В банки плотно уложить слоями специи и кабачки. И можно готовить маринад. Вскипятить в кастрюле воду с сахаром и солью, отфильтровать через сито или марлю и добавить уксус. Залить кабачки, накрыть крышками. Затем поставить банки в объемную посуду с горячей водой примерно на полчаса. После извлечения сразу же закатать, перевернуть и укрыть теплым одеялом. После того, как кабачки остынут, хранить их нужно в прохладном темном месте.
По материалам attuale.ru