Ароматные и сочные домашние беляши теперь готовим только по этому рецепту: мгновенно сметаются со стола

Готовим: 1. В просеянную муку добавить дрожжи, соль, сахар, перемешать. 2. Затем добавить воду и растительное масло. Потом тесто округляем, покрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 60 минут. Тесто должно быть очень мягким и липким. 3. Лук нарезать произвольно и пассеровать до прозрачности в небольшом количестве растительного масла. Прокрутить мясо и лук через мясорубку. 3. Из каждого шарика теста сформировать лепешку. Положить по центру шарик мяса. Слепить края теста, формируя круглый беляш. Нежно придавить, чтобы фарш разошелся и сформировать беляш. Обжаривать беляши на умеренном огне, чтобы они не сгорели снаружи. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»