Ароматные и сочные домашние беляши теперь готовим только по этому рецепту: мгновенно сметаются со стола

Попробуйте приготовить беляши вот по этому рецепту. Они получаются ароматными и сочными и моментально сметаются со стола. Больше никаких других рецептов вы уже не захотите.
Ингредиенты
Для теста: вода – 0,5 л, масло растительное – 2 ст. л., мука – 270 г, соль – 1 ч. л., сахар, дрожжи сухие – 1 ч. л.
Для начинки: мясо (говядина и свинина) – 400-500 г, лук репчатый – 300 г, перец черный, соль.
Готовим: 1. В просеянную муку добавить дрожжи, соль, сахар, перемешать. 2. Затем добавить воду и растительное масло. Потом тесто округляем, покрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 60 минут. Тесто должно быть очень мягким и липким. 3. Лук нарезать произвольно и пассеровать до прозрачности в небольшом количестве растительного масла. Прокрутить мясо и лук через мясорубку. 3. Из каждого шарика теста сформировать лепешку. Положить по центру шарик мяса. Слепить края теста, формируя круглый беляш. Нежно придавить, чтобы фарш разошелся и сформировать беляш. Обжаривать беляши на умеренном огне, чтобы они не сгорели снаружи. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»