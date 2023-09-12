Ароматная и пряная аджика из кабачков, яблок и томатов на зиму: пока готовим, истекаем слюной — рецепт уникальный

Готовим: помидоры помыть, залить кипятком, снять кожуру и измельчить. Кабачки помыть, измельчить. Соединить кабачок и томат. Сладкий перец очистить от семян, измельчить и соединить с кабачково-томатным пюре. То же самое проделать с яблоком и морковью. Все смешать, добавить измельченный чеснок. Насыпать соль, сахар, влить масло. Все хорошо перемешать до состояния пасты. Поставить на огонь и варить 40 минут. Насыпать жгучий перец, варить еще 10 минут. Разложить по банкам, закатать, укутать, выдержать 24 часа. Переместить банки в прохладное место.

По материалам attuale.ru