Ароматная и пряная аджика из кабачков, яблок и томатов на зиму: пока готовим, истекаем слюной — рецепт уникальный

Попробуйте приготовить ароматную, пикантную, кисло-сладкую аджику из кабачков, яблок и томатов вот по этому уникальному рецепту.
Ингредиенты: яблоки – 0,5 кг; чеснок – 5 зубчиков; помидоры – 1, 5 кг; красный молотый перец – 2,5 ст. л.; соль – 2 ст. л.; масло рафинированное – 1 ст.; кабачки – 3 кг; перец болгарский – 0,5 кг; морковь – 0,5 кг; сахар – 100 г.
Готовим: помидоры помыть, залить кипятком, снять кожуру и измельчить. Кабачки помыть, измельчить. Соединить кабачок и томат. Сладкий перец очистить от семян, измельчить и соединить с кабачково-томатным пюре. То же самое проделать с яблоком и морковью. Все смешать, добавить измельченный чеснок. Насыпать соль, сахар, влить масло. Все хорошо перемешать до состояния пасты. Поставить на огонь и варить 40 минут. Насыпать жгучий перец, варить еще 10 минут. Разложить по банкам, закатать, укутать, выдержать 24 часа. Переместить банки в прохладное место.
По материалам attuale.ru