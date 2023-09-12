Обалденно вкусная закуска из селедки: готовим форшмак по этому рецепту из СССР — сметут со стола и потребуют добавки

Ваша бабушка или даже прабабушка, скорее всего, умели готовить эту закуску из соленой селедки. Попробуйте и вы сделать форшмак по рецепту, известному еще со времен СССР.

Ингредиенты: соленая сельдь – 300 - 400 г, лук репчатый -1 шт., небольшое кислое яблоко - 1 шт., зелень (базилик, орегано) - по вкусу, картофель – 300 - 400 г, яйцо, сверенное вкрутую -1 шт., сок лимона — из 0,5 шт., яблочный уксус — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., жирные сливки (сметана, йогурт или мягкий творог) — 100 мл, черный молотый перец, соль — по вкусу.

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