Обалденно вкусная закуска из селедки: готовим форшмак по этому рецепту из СССР — сметут со стола и потребуют добавки

Тарталетки с начинкой. Фото: Global Look Press

Рецепт для тех, кто любит пробовать необычные блюда времен СССР.

Ваша бабушка или даже прабабушка, скорее всего, умели готовить эту закуску из соленой селедки. Попробуйте и вы сделать форшмак по рецепту, известному еще со времен СССР.

Ингредиенты: соленая сельдь – 300 - 400 г, лук репчатый -1 шт., небольшое кислое яблоко - 1 шт., зелень (базилик, орегано) - по вкусу, картофель – 300 - 400 г, яйцо, сверенное вкрутую -1 шт., сок лимона — из 0,5 шт., яблочный уксус — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л.,  жирные сливки (сметана, йогурт или мягкий творог) — 100 мл, черный молотый перец, соль — по вкусу.

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Готовим: 1. Разделать сельдь на филе, удалить косточки. Нарезать кусочками. 2. Яблоко, лук, картофель, яйцо нарезать кусочками (чтобы поместились в блендер). Вместе с сельдью, зеленью, соком лимона, яблочным уксусом, оливковым маслом и специями измельчить в чоппере до желаемой консистенции (до пастообразной или с кусочками). 3. Сливки взбить до мягких пиков. Аккуратно подмешать к остальным ингредиентам. Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2-3 часа. Затем намазать на тосты или выложить в тарталетки и есть с удовольствием.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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