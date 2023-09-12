Творожная запеканка «Как у бабушки»: с нежнейшей манкой вместо муки — тает во рту

Такую запеканку готовили наши бабушки, вы наверняка помните этот волшебный нежный вкус. В ней нет муки. Вместо нее кладется манка, которая набухает и становится тающей.

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Ингредиенты: творог - 400 г, яйцо куриное - 2 штуки, жирные сливки - 2 стол. лож., сахар - 1/2 стакана, соль - 1 щепотка, ванилин - 1 щепотка, манка - 20 г, сливочное масло - 10 г, сахарная пудра на посыпку - по желанию.

Творожок хорошенечко размять, яйца взбить с солью, сахарным песком и сливочками. Все ингредиенты соединить и оставить настаиваться минут на 10, чтобы манка разбухла и стала нежной.

Выложить творожную массу в смазанную форму. Разместить в разогретой духовке и выпекать 30 минут.

Остывшую запеканку присыпать пудрой.

Источник: lafoy.ru