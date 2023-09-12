Пирог на скорую руку из лаваша, сыра и пары яиц: сочно, вкусно, без дрожжей

Попробуйте приготовить этот пирог на скорую руку из лаваша. Сырная начинка внутри очень аппетитно плавится, а снаружи лепешка вкусно поджаривается.

Внутрь пирога вы можете класть все что душе угодно, включить, к примеру, колбаску, мясо, жареный фарш, томаты.

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Можете приготовить его в духовке или на сковороде, просто на плите.

Ингредиенты: лаваш, яйца — 2 шт., сыр — 100 г, творог — 100 г, зелень — 20 г.

Сыр натираем, зелень шинкуем. Все ингредиенты смешиваем для начинки. Раскладываем по лавашу. Сверху укрываем вторым лавашем. ⠀

На сковородке жарим на среднем огне под крышкой, примерно по пять минут с каждой стороны. Или готовим в духовке.

Источник: Telegram-канал «Духовка».