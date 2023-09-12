Вкуснейший и очень легкий салат «Минус 10 кг»: готовим и кушаем на ночь без угрызений совести

Салат «Минус 10 кг» со свеклой и кукурузой стал хитом Интернета. Девушки и женщины со всей России восхищены его вкусом, красотой, легкостью. Он очень нравится и стройняшкам, которые следят за собой, и мужчинам, обожающим старый добрый винегрет.

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Ингредиенты: 1 свекла, 1 луковица красная, 1 баночка сладкой кукурузы, небольшой пучок любимой зелени, пара столовых ложек постного масла и соль по вкусу, лимонный сок / яблочный уксус — по желанию.

Отварить или запечь в духовке свеклу, остудить. Натереть на терке или нарезать мелко. Лук нашинковать перышками, меленько нарезать любимую зелень. Из банки с кукурузой слить жидкость.

Все смешать и заправить маслом. Посолить по вкусу. Можно сбрызнуть лимонным соком или яблочным уксусом.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».