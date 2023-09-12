Готовим творожные оладушки как пончики: пышные и нежные — едятся губами

Творожные оладушки восхищают своим нежным вкусом и тающей во рту текстурой. Они выпекаются пышными и воздушными.

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Ингредиенты: творог — 250 граммов, молоко — 250 миллилитров, сливочное масло — 50 граммов, яйца — 2 штуки, мука — 300 граммов, сухие дрожжи — 1 ч.л., сахар — 50 граммов.

Подогреть немного молоко, разместить в нем сухие дрожжи и половину муки. Перемешать, оставить на 10 минут.

Соединить творог с яйцами и сахаром, взбить в блендере. Смешать эту массу с опарой, влить растопленное сливочное масло.

Ввести оставшуюся муку и оставить тесто в тепле еще на полчаса. Жарить оладьи до румяности с двух сторон.

Источник: lafoy.ru