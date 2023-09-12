Пожалели, что закрыли мало банок: жареные помидоры и болгарский перец на зиму — закатали за 15 минут

Каждая хозяйка старается сейчас закрыть на зиму соленья. Но не всегда находится на это время. Но есть рецепт быстрой засолки. На все уйдет максимум 15 минут.

Для приготовления вам понадобятся 2 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 700 г лука, 400 мл растительного масла, 1,5 ст.л. соли.

Овощи нарежьте полосками и кружочками — как удобнее. И обжарьте все на сковородке на растительном масле.

Далее разложите все по стерилизованным банкам и закатайте. Соленья готовы!

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