Картошка по-деревенски «в шубе»: секретный ингредиент сделает блюдо невероятно хрустящим

У картошки по-деревенски есть масса рецептов, но только один ингредиент может сделать блюдо невероятно хрустящим. И речь идет о кукурузной крупе.

Для приготовления вам понадобятся 10 одинаковых картошек, 6 ст.л. оливкового масла, 7 ст.л. кукурузной крупы очень мелкой фракции, соль и любимые специи.

Картофель помойте, порежьте дольками и положите в полиэтиленовый пакет. Добавьте специи, посолите и засыпьте кукурузную крупу.

Тщательно потрясите пакет так, чтобы содержимое в нем хорошо перемешалось. Далее отправляйте картошку на противень в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Картошка получится хрустящей и вкусной.

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