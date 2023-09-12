Салат «Венгерский» на зиму времен СССР: из перца, лука и морковки — ну очень вкусно и быстро

Салат «Венгерский» многие помнят с детства. Он очень ароматный, сочный и вкусный.

При этом приготовить его дома может каждый, ведь в нем используются самые доступные ингредиенты.

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Ингредиенты: 4 кг красного сладкого перца, I кг моркови, 1,5 кг лука. Для заливки: 5 л томатного сока, 200 г 9%-го уксуса, 200 г сахара, 10 горошин душистого перца, 10 лаврушек, 0,75 мл постного масла, соль.

Мытые и обсушенные перец и лук нарезаем полукольцами, морковь натираем крупно.

Томатный сок, пряности для заливки и постное масло смешиваем, ставим на плиту.

Даем закипеть, готовим 10 минут, солим по вкусу.

Вводим в состав овощи, готовим на слабом огне 30 минут с момента закипания.

Тем временем стерилизуем банки и крышки.

Раскладываем сразу горячую закуску по баночкам и моментально закрываем.

Переворачиваем, укутываем шубой.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму».