Отменная закуска из жареных баклажанов и морковки на зиму: банку проглатываем за один раз

Очень красивая, невероятно аппетитная закуска на зиму из баклажанов всегда вызывает восторг. Даже мясоеды будут трескать ее за обе щеки, обязательно приготовьте ее. Не пожалеете!

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Ингредиенты:

баклажаны — 3 кг,

морковь — 1 кг,

зелень и чеснок — по вкусу.

Баклажаны нарезаем кружочками и жарим на постном масле.

Делаем маринад из 100 миллилитров столового 9%-го уксуса и 50 миллилитров воды, большого количества чеснока, солим по вкусу, добавляем красный перец. Когда маринад заканчивается, делаем снова.

Натираем морковь на терке для корейских блюд или обычной, если таковой не имеется. Измельчаем чеснок и зелень петрушки.

Баклажаны обмакиваем в маринад и укладываем в банку, переслаивая морковью с петрушкой.

Трамбуем и вливаем сок с маслом от жарки.

Стерилизуем минут 35. Закатываем, укутываем шубой до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму».