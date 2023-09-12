Как же это вкусно — творожная запеканка в сметанной заливке: сочная, оторваться невозможно

Эта запеканка из творога сразу покоряет своим вкусом и нежной текстурой. Особую сочность ей придает заливка из сметаны.

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Ингредиенты: 600 г творога, 250 г сметаны, 3 яйца куриных, 2 стол. лож. манки, 1 стак. сахарного песка, 1 щепотка соли, 3 капли ванильной эссенции, 1 горсть изюма, 10 г сливоч. масла.

Заранее замочить изюм до мягкости, откинуть на дуршлаг. Творог протереть, вбить яйца, ввести манную крупу, соль, половину указанной порции сахара, изюм и ванильную эссенцию.

Смазать кулинарную форму маслом, выложить тесто и поставить в духовку на 20 минут. Спустя это время полить запеканку сметаной, взбитой с сахаром, поставить опять выпекаться на 15 минут.

Источник: lafoy.ru.