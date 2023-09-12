«Похмельные» огурчики по-казачьи станут вашими любимыми. Благодаря небольшому содержанию водки в составе они долго сохраняют яркий зеленый цвет и хрусткость, будто свеженькие!

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Ингpeдиeнты: 2 кг oгуpцов, 2 веточки укропа зонтиками, 5 листочков смородины, 4 листочка вишни, 2 стручка перчика горького, 3 зубчика чесночка,30 граммов корня хрена, 10 горошин черного перца, 75 граммов соли, 50 граммов водочки, 1,5 литра воды.

Огурчики моем и обдаем кипяткoм, моментально бросаем в ледяную воду. Вымачиваем в ней 3 часа.