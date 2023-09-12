Ленивые чебуреки: встали с дивана и приготовили чудо — 10 минут

Многие считают, что с чебуреками надо повозиться. Это не так. Это блюдо можно приготовить очень быстро. Главное, использовать простой рецепт.
Возьмите 250 г свинины, 1 луковица, специи, томатная паста, 2 стакана муки, 1 стакан воды, 2 ст.л. растительного масла.
Муку изначально надо залить кипятком с растительным маслом. И замесить тесто. Для заправки смешайте фарш с луком, специями и томатом. Все тщательно перемешайте.
Далее налепите чебуреки привычным способом и отправляйте на сковородку жариться. На приготовление небольшой порции у вас уйдет не более 10 минут.
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