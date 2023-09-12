Ленивые чебуреки: встали с дивана и приготовили чудо — 10 минут

Муку изначально надо залить кипятком с растительным маслом. И замесить тесто. Для заправки смешайте фарш с луком, специями и томатом. Все тщательно перемешайте.

Далее налепите чебуреки привычным способом и отправляйте на сковородку жариться. На приготовление небольшой порции у вас уйдет не более 10 минут.

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