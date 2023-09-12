Как из кабачков, перца и лука сделать на зиму «Анкл бенс»: улетная закуска (готовить быстро)

Российские хозяйки научились готовить «Анкл бенс» (тот самый, из рекламы) вкуснее, чем в магазине. Кабачки, перчик, томаты и приправы – никаких удивительных ингредиентов в нем нет!

Это очень вкусно и пикантно, нравится всем!

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Ингредиенты:

Кабачки – 2 кг

Репчатый лук – 600 г

Сладкий перец – 600 г

Помидоры – 1 кг

Для маринада:

Постное масло – 1 стакан

Сахарный песок – 0,5 стак.

Соль – 2 стол. лож.

Уксус 9% – 0,5 стак. (можно чуточку поменьше)

Томатная паста – 3 стол. лож.

Кабачки, перец нарезать в виде соломки, лук порубить перышками, а помидоры покрошить дольками.

Все ингредиенты для маринада положить в одну тару, размешать и довести до кипения на среднем огне.

Бросить в маринад кабачки, при помешивании варить 10 минут, потом ввести в состав перья лука, проварить вместе 5 минут, далее положить кусочки перца, проварить еще 5 минут. В конце бросить дольки томатов, проварить 10-15 минут. Во время варки все время перемешивать деревянной лопаткой.

Горячий салат разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму»