Творожные пончики в духовке: готовим, когда хочется что-то вкусное прямо сейчас — быстрый рецепт

Пышные, воздушные, мягкие и нежные творожные пончики станут хитом вашего стола. Ваши близкие будут умолять их готовить через день. А почему бы и нет?

Они нежирные, жарятся в духовке и замешиваются быстро. Рецепт невероятно простой, а состав доступный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 250 граммов творога, 1 столовая ложка сметаны, 1 яйцо, 1 столовая ложка растительного масла, 200 граммов муки, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли.

Разотрите творог или пробейте его блендером, чтобы не было крупных крупинок. Далее взбейте яйцо, сметану, сахар, соль и растительное масло.

Внесите в состав творог, перемешайте, а потом добавьте еще и муку с разрыхлителем. Вылепите небольшие пончики любым удобным способом и выложите на противень, застеленный пергаментом. Готовьте в духовом шкафу при 180 градусах 25-30 минут.

Источник: lafoy.ru.