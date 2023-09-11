Очень любим эту творожную запеканку со сгущенкой: без муки, нереально нежная

Если вы любите по-настоящему вкусные продукты, тающие во рту, то этот рецепт для вас.

Запеканка без муки выходит нежнейшей, а аромат ее просто чарует.

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Ингредиенты: 0,5 кг творога, 3 яйца, 200 г сгущенного молока, щепотка ванилина, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы.

Яйца взбить с солью, положить сгущенное молоко, ванилин и протертый творог. Перемешать, выложить в смазанную форму.

Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru.