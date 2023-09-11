Зеленые помидоры по-грузински с зеленью, перцем и чесноком: готовим и сходим с ума от ароматов, через 10 дней съедаем

Часто так бывает, что помидоры не успевает вызреть на грядках из-за наступивших холодов. Не беда! Зеленые томаты тоже очень вкусны, особенно, если приготовить по-грузински - с перцем и чесноком.

Ингредиенты: зеленые томаты – около 2 кг, перцы пепперони – до 10 штук (зависит от того, насколько острое любите блюдо) или перец чили (для большей остроты), головка чеснока, зелень – укроп, петрушка, кинза – по одному большому пучку, стебель сельдерея, соль по вкусу.

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