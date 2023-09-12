Ни рыба ни мясо: отбитые баклажаны, запеченные с сыром - нереальная вкуснятина

Ингредиенты:
- Баклажаны 2 шт. (48 р.)
- Брынза 100 г (75 р.)
- Сулугуни 150 г (140 р.)
- Помидор 1 шт. (22 р.)
- Базилик зеленый 2 веточки (33 р.)
- Чеснок 6 зубчиков (5 р.)
- Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
- Оливковое масло 10 мл (8 р.)
- Соль
- Микрозелень
- Вам понадобится форма для выпекания 22 на 20 см
- Итого: 2 порции = 332 р., 1 запеченный баклажан = 166 р.
Приготовление:
Баклажаны аккуратно отбить скалкой, так чтобы он стал мягкий внутри с твердой кожицей.
Сделать надрез вдоль баклажана, глубиной до середины мякоти и длинной по одной стороне баклажана. Раздвинуть надрез пальцами и углубить в стороны, посолить внутри.
Сулугуни натереть на крупной терке, порвать руками брынзу, добавить измельченный чеснок и помидор, нарезанный средним кубиком. Базилик мелко нарубить и отправить к сырам, посолить и поперчить по вкусу и перемешать.
Каждый баклажан фаршировать сырной начинкой, переложить в предварительно смазанную подсолнечным маслом (10 мл) форму для выпекания. Затем отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку минимум на 25 минут, ориентироваться по готовности баклажанов.
Готовым баклажанам надо постоять и успокоиться 10 – 15 минут.
Переложить каждый баклажан на порционную тарелку, взбрызнуть оливковым маслом (по 5 мл) и украсить микрозеленью или любой другой зеленью.
Приятного аппетита!