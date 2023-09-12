Ни рыба ни мясо: отбитые баклажаны, запеченные с сыром - нереальная вкуснятина

Отбитые баклажаны. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович потратил на две порции 332 рубля.

Ингредиенты:

  • Баклажаны 2 шт. (48 р.)
  • Брынза 100 г (75 р.)  
  • Сулугуни 150 г (140 р.)
  • Помидор 1 шт. (22 р.)
  • Базилик зеленый 2 веточки (33 р.)
  • Чеснок 6 зубчиков (5 р.)
  • Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
  • Оливковое масло 10 мл (8 р.)  
  • Соль
  • Микрозелень
  • Вам понадобится форма для выпекания 22 на 20 см
  • Итого: 2 порции = 332 р., 1 запеченный баклажан = 166 р.

Приготовление:

Баклажаны аккуратно отбить скалкой, так чтобы он стал мягкий внутри с твердой кожицей.

Сделать надрез вдоль баклажана, глубиной до середины мякоти и длинной по одной стороне баклажана. Раздвинуть надрез пальцами и углубить в стороны, посолить внутри.

Сулугуни натереть на крупной терке, порвать руками брынзу, добавить измельченный чеснок и помидор, нарезанный средним кубиком. Базилик мелко нарубить и отправить к сырам, посолить и поперчить по вкусу и перемешать.

Каждый баклажан фаршировать сырной начинкой, переложить в предварительно смазанную подсолнечным маслом (10 мл) форму для выпекания. Затем отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку минимум на 25 минут, ориентироваться по готовности баклажанов.

Готовым баклажанам надо постоять и успокоиться 10 – 15 минут.

Переложить каждый баклажан на порционную тарелку, взбрызнуть оливковым маслом (по 5 мл) и украсить микрозеленью или любой другой зеленью.

Приятного аппетита!

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