Ни рыба ни мясо: отбитые баклажаны, запеченные с сыром - нереальная вкуснятина

Ингредиенты:

Баклажаны 2 шт. (48 р.)

Брынза 100 г (75 р.)

Сулугуни 150 г (140 р.)

Помидор 1 шт. (22 р.)

Базилик зеленый 2 веточки (33 р.)

Чеснок 6 зубчиков (5 р.)

Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)

Оливковое масло 10 мл (8 р.)

Соль

Микрозелень

Вам понадобится форма для выпекания 22 на 20 см

Итого: 2 порции = 332 р., 1 запеченный баклажан = 166 р.

Приготовление:

Баклажаны аккуратно отбить скалкой, так чтобы он стал мягкий внутри с твердой кожицей.

Сделать надрез вдоль баклажана, глубиной до середины мякоти и длинной по одной стороне баклажана. Раздвинуть надрез пальцами и углубить в стороны, посолить внутри.

Сулугуни натереть на крупной терке, порвать руками брынзу, добавить измельченный чеснок и помидор, нарезанный средним кубиком. Базилик мелко нарубить и отправить к сырам, посолить и поперчить по вкусу и перемешать.

Каждый баклажан фаршировать сырной начинкой, переложить в предварительно смазанную подсолнечным маслом (10 мл) форму для выпекания. Затем отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку минимум на 25 минут, ориентироваться по готовности баклажанов.

Готовым баклажанам надо постоять и успокоиться 10 – 15 минут.

Переложить каждый баклажан на порционную тарелку, взбрызнуть оливковым маслом (по 5 мл) и украсить микрозеленью или любой другой зеленью.

Приятного аппетита!