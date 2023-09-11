Морковка по-корейски с овощами на зиму: нереальная вкуснятина — готовим много, иначе не хватит

Обязательно побалуйте себя этой заготовкой. Она очень аппетитная и красивая, отлично идет даже в праздники, радуя небанальным вкусом.

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Ингредиенты: морковь – 1 кг, баклажаны – 2 штуки, лук репчатый – 1 головка, болгарский перец – 2 штуки, сахар – 2 стол. ложки, поваренная соль – 1 стол. ложка, уксус 6% – 0,5 стакана, постное масло – 0,5 стакана, черный молотый перец – 1 чай. ложка, кориандр – 1 чай. ложка, гвоздика — 1-2 штучки, красный острый молотый перец – 0,5 чай. ложки.

Баклажаны нарезать крупно соломкой. Воду закипятить, подсолить, положить нарезанные баклажаны и варить до мягкости, откинуть на дуршлаг.

Лук и болгарский перец почистить и нарезать полукольцами, морковку почистить и натереть на специальной терке для корейских блюд.⠀

Смешать морковку, баклажаны, лук и болгарский перец, добавить соль и сахар, масло, уксус и все специи. Убрать в холодильник на 10-12 часов. ⠀

Разложить по баночкам, поставить их в кастрюлю для стерилизации в холодную воду. Довести воду до кипения и стерилизовать банки с баклажанами при слабом кипении (пол-литровые – 15 минут, литровые – 20 минут). ⠀

После стерилизации банки с заготовкой сразу же закатать.

Источник: Telegram-канал «Закатки на зиму»