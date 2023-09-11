Эта божественно вкусная подлива подходит к любому гарниру: готовим по рецепту времен СССР из копеечных ингредиентов

Готовим: 1. В сковороде с высокими бортиками практически полностью растапливаем сливочное масло и затем подливаем растительное. Немного просеянной муки подсыпаем к маслу и хорошенько перемешиваем, во избежание пригорания. Жарим до легкого румяного цвета. 2. Добавляем томатную пасту, около 70 миллилитров воды и тщательно размешиваем до получения однородной консистенции без единого комочка. После вливаем оставшуюся воду. Теперь в сковороду отправляем сметану, соль, лаврушку – мешать не перестаем и на медленном огне доводим до кипения. 3. Как только подливка начнет булькать – снимаем с конфорки и подаем к столу к любому гарниру.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»