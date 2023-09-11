Эта божественно вкусная подлива подходит к любому гарниру: готовим по рецепту времен СССР из копеечных ингредиентов

Если вы отказались от мясных блюд и соусов промышленного приготовления, попробуйте сделать дома вот такую подливу по рецепту времен СССР. Она готовится из простых ингредиентов, на вкус просто божественна и идеально сочетается с любым гарниром — картофельным пюре, макаронами, рисом, гречкой.
Ингредиенты: масло сливочное – 30 г, масло растительное – 2-3 ст. л., мука – 2 ст. л., вода – 350-400 мл, паста томатная – 3 ст. л., сметана – 2 ст. л., лист лавровый – 2 шт., соль – по вкусу.
Готовим: 1. В сковороде с высокими бортиками практически полностью растапливаем сливочное масло и затем подливаем растительное. Немного просеянной муки подсыпаем к маслу и хорошенько перемешиваем, во избежание пригорания. Жарим до легкого румяного цвета. 2. Добавляем томатную пасту, около 70 миллилитров воды и тщательно размешиваем до получения однородной консистенции без единого комочка. После вливаем оставшуюся воду. Теперь в сковороду отправляем сметану, соль, лаврушку – мешать не перестаем и на медленном огне доводим до кипения. 3. Как только подливка начнет булькать – снимаем с конфорки и подаем к столу к любому гарниру.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»