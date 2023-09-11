Как приготовить те самые сахарные рогалики с творогом: вкус детства из СССР — это божественно

Те самые сахарные рогалики с творогом, которые помнят все, кто застал советское время, на самом деле очень просто готовятся.
Рецепт доступен даже ребенку, а результат впечатляет! Печенье тает во рту, имеет очень нежный сливочный вкус.
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Ингредиенты: 360 граммов творога, 1 яйцо, 100 граммов сахарного песка, 100 миллилитров постного масла, 100 миллилитров молока, 500 граммов муки, ванильный сахар, разрыхлитель по инструкции.
Смешать перечисленные продукты, просеять муку с разрыхлителем. Ввести в состав. Убрать под пленкой тесто в холодильник на 30–60 мин.
Свернуть рогалики, присыпать сахарным песком. Запекать в разогретой до 180 °С духовке до румяного цвета, минут 15–20.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».